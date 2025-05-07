نظمت ابتدائية زيد بن الخطاب للطفولة المبكرة في جدة، مهرجان الفنون بحضور ممثلة النشاط الطلابي بإدارة التعليم سامية عمر داماس، لتعزيز مهارات وتنمية مواهب الطلاب والطالبات، واكتشاف مواهبهم ورعايتها عبر مختلف الأنشطة، وتشجيعهم على مواصلة وممارسة هواياتهم.

وتخلل المهرجان الذي أعدته رائدة النشاط أشواق المحمدي، بإشراف مديرة المدرسة سارة السبيعي، الأعمال الفنية المستوحاة من التراث وعادات وتقاليد المجتمع والموضوعات التربوية والتعليمية، إضافة إلى ورش تدريبية وأركان إبداعية.

وثمنت ممثلة النشاط الطلابي سامية داماس، جهود إدارة مدرسة زيد بن الخطاب في تنفيذ المهرجان، للارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية للطلبة ورفع مستوى أنشطتهم فيها، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع وتشجيعها على إنتاج الأعمال المتنوعة بوصفها منتجاً فنياً وصناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية.