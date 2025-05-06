نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة، مساء أمس (الاثنين)، ورشة عمل متخصصة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي في تفعيل القوالب الصحفية"، وذلك في حاضنة عذق للأعمال بطريق عمر بن الخطاب، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالتقنيات الحديثة في صناعة الإعلام وطلاب وطالبات كليات الإعلام.قدّم الورشة الدكتور منصّر الحارثي، المتخصص في الإعلام الرقمي وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، واستعرض خلالها عدداً من المحاور، من أبرزها: أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات جمع الأخبار وإعداد المحتوى، والإنتاج الإعلامي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أخلاقيات وقوانين العمل الإعلامي في ظل التطور التقني، وتفاعل الجمهور، والتوجهات المستقبلية للإعلام في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في توليد المحتوى الآلي، واستخدامه في التغطيات الصحفية.وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها الفرع بهدف تعزيز المهارات المهنية للصحفيين، مشيراً إلى أهمية تمكين الإعلاميين من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة في هذا القطاع.وأكدّ الصاعدي حرص الفرع على تقديم محتوى تدريبي نوعي يُلبّي احتياجات الميدان الإعلامي، ويسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع تقنيات الإعلام المتجددة، وتعزيز حضورها في المشهد الرقمي العالمي.