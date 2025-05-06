السنيدي يزفّ عبدالله لعشّ الزوجية الناس الثلاثاء 06 مايو 2025 02:54 «عكاظ» (عنيزة) العريس بين أقاربه. عبدالله السنيدي. تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه. عبدالله السنيدي. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (عنيزة) احتفلت أسرة السنيدي بزفاف الشاب عبدالله بن عبدالعزيز السنيدي إلى ابنة علي بن منصور الحميميدي، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى في محافظة عنيزة، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذي قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.أخبار ذات صلة وفاة غدير الضويلينائب أمير الشرقية يعزّي الناصر في وفاة والدته