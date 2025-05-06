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العريس بين أقاربه.
العريس بين أقاربه.
عبدالله السنيدي.
عبدالله السنيدي.
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«عكاظ» (عنيزة)
احتفلت أسرة السنيدي بزفاف الشاب عبدالله بن عبدالعزيز السنيدي إلى ابنة علي بن منصور الحميميدي، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى في محافظة عنيزة، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذي قدموا التهاني والتبريكات للعريسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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