قلّد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه اليوم (الإثنين)، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة اللواء طارق بن عبدالهادي القرني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.وهنّأ محافظ جدة اللواء القرني، متمنيًا له التوفيق والسداد.وتسلّم محافظ جدة خلال اللقاء تقرير الربع الثالث للإدارة للعام 1446هـ، متضمنًا أعمالها وإنجازاتها في المحافظة، ودورها الوقائي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والبرامج والأنشطة التوعوية المنفذة، بالإضافة إلى إحصائيات الجولات التفتيشية على المنشآت للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة.