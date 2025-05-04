انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم (الأحد)، في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء.والفقيد شقيق كل من: مريم، ونوري، ونور (رحمهم الله)، وزوج سرية إبراهيم مصطفى إسلام، ووالد كل من: لينة، وحاتم، والدكتورة سندس.ويتقبل العزاء في منزل محمد صالح أبوزنادة (يرحمه الله) الكائن في حي الشرفية بجدة.