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«عكاظ» (جدة)
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم (الأحد)، في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء.

والفقيد شقيق كل من: مريم، ونوري، ونور (رحمهم الله)، وزوج سرية إبراهيم مصطفى إسلام، ووالد كل من: لينة، وحاتم، والدكتورة سندس.

ويتقبل العزاء في منزل محمد صالح أبوزنادة (يرحمه الله) الكائن في حي الشرفية بجدة.

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