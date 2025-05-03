حقق الباحث السعودي إسماعيل بن أحمد علوش مدخلي إنجازاً علمياً بارزاً بحصوله على درجة الدكتوراه من قسم علم النفس بكلية التربية في جامعة الملك خالد.

وتناولت رسالته، بعنوان «فاعلية برنامج إرشادي قائم على العلاج بالتقبل والالتزام في إدارة الألم المزمن لدى مرضى الأنيميا المنجلية بمنطقة جازان»،

وحازت على تقدير ممتاز لدقة منهجيتها وأهمية نتائجها.

وعانى الدكتور إسماعيل من الأنيميا المنجلية لمدة 38 عاماً، متحدياً نوبات الألم المزمن والصعوبات الجسدية والنفسية.

وبعد خضوعه لعملية زراعة نخاع عظمي ناجحة، حوّل معاناته إلى دافع لتحقيق طموحه الأكاديمي، ليصبح باحثاً مميزاً في علم النفس.

صمم الدكتور إسماعيل برنامجاً إرشادياً مبتكراً يعتمد على العلاج بالتقبل والالتزام (ACT) لمساعدة مرضى الأنيميا المنجلية على إدارة الألم المزمن وتحسين جودة حياتهم.

ويعكس هذا الإنجاز قدرته على تحويل تجربته الشخصية إلى حلول علمية تخدم المجتمع.

وأعرب الدكتور إسماعيل عن شكره لأسرته وأساتذته وزملائه على دعمهم، مؤكداً أن نجاحه يعكس إيمانه بدور العلم في تحسين حياة المرضى.

كما تعهد بمواصلة أبحاثه لتطوير برامج إرشادية تدعم مرضى الأنيميا المنجلية وتعزز الرعاية النفسية في جازان وخارجها.

ويُبرز هذا الإنجاز أهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية، ويؤكد التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية.

ويظل الدكتور إسماعيل نموذجاً ملهماً للشباب السعودي، يثبت أن العزيمة والعلم يمكنهما تحويل التحديات إلى إنجازات مجتمعية.