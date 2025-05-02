انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالعزيز بن عجلان العجلان (أبو عجلان)،وسيصلى عليه غداً (السبت) بعد صلاة العصر في جامع المهيني، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال بالرياض.وسيقام العزاء في منزله الكائن في حي حطين.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.