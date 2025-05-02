تلقى الزميل محمد الهتار (مشرف المحليات) التعازي في وفاة شقيقه أمين يحيى الهتار؛ الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الخميس، خارج المملكة.«عكاظ» تتقدم للزميل الهتار وأشقائه وأبناء وزوجة الفقيد وأرحامهم وأصهارهم بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.