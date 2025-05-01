نال المهندس هتان بن هاشم حمودة، من منسوبي أمانة محافظة جدة، على درجة الماجستير في الإعلام الرقمي من كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، قسم الصحافة والإعلام الرقمي، في خطوة تعكس التقاء الطموح الأكاديمي بالخبرة الميدانية، وتُجسد حرصه على تطوير أدواته الاتصالية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.حمودة يجمع بين التخصص الهندسي وخبراته المتنوعة في مجالات التطوير الحضري، والاستثمار، والشؤون القانونية، والمشاريع الخدمية، والعمل المجتمعي. وتُسهم هذه المزاوجة بين المعرفة التقنية والإعلامية في صياغة رؤية شمولية تُمكنه من قيادة مبادرات تنموية تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.حمودة تلقى التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له التوفيق في مسيرته العملية والعلمية.