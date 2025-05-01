حصل مدير إدارة التواصل والتغيير في مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة فيصل بن حسن مطر السفري، على درجة الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي من كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن دراسة بحثية بعنوان «العوامل المؤثرة على قبول استخدام المنصات الرقمية في مجال التطوع والخدمة المجتمعية لدى المهتمين بالتطوع في محافظة جدة - دراسة مسحية في ضوء نموذج قبول التقنية TAM».وقد تلقّى السفري التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له التوفيق في مسيرته العملية والعلمية.