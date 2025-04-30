أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأمير ناصر بن فهد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود (رحمه الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ومحافظ حفر الباطن الأمير بندر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير فيصل بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير عبدالله بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير بدر بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير خالد بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير منصور بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، والأمير نواف بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.