كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، الجهات المشاركة في حملة «صحتك في رمضان» في نسختها الخامسة، التي نظمها فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان الماضي، بمشاركة عددٍ من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.وأشار مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني إلى أن الحملة استهدفت المرافق العامة، وأماكن التجمعات المغلقة والمفتوحة، والمجمعات التجارية، والأسواق المحلية، والمجالس العائلية الرمضانية، عبر زيارات نفذتها الفرق الصحية والتطوعية التثقيفية، من خلال إجراء الفحوصات وتقديم التثقيف الصحي والاستشارات الطبية.واستهدفت الحملة أعداداً كبيرة من المستفيدين بجميع محافظات المنطقة وفي مختلف مساراتها، واكتشفت 537 حالة، شملت السمنة المفرطة، وارتفاع مستويات السكر، وارتفاع ضغط الدم، ونقص الهيموغلوبين، إذ جرى التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.وأعرب مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الحملة وحرصه على تكريم الجهات المشاركة، مؤكداً أن الحملة نجحت في تحقيق أهدافها في رفع الوعي بالعادات والممارسات الصحية.