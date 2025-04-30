استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، مدير جوازات المنطقة المعيّن حديثاً العميد أحمد بن عبدالعزيز البنيه.وهنأ الأمير فيصل بن خالد، مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في أداء مهمات عمله، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة، والارتقاء بكفاءة الأداء بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الجوازات في المملكة.من جانبه، أعرب مدير جوازات المنطقة العميد أحمد البنيه عن اعتزازه بالاستماع لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.