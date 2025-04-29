أماني القرني خلال مناقشتها الدكتوراه.
أماني القرني خلال مناقشتها الدكتوراه.
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
نالت الباحثة أماني عبدالله القرني درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد بأبها عن رسالتها (الموروث الشعبي في روايات رجاء عالم) مع التوصية بالطباعة.. وضمّت لجنة مناقشة الرسالة كلًا من: المشرف على الرسالة والمقرر الدكتور محمد ظافر القحطاني، والدكتور عمر عيضة الحارثي (مناقشًا داخليًا)، والدكتورة ماجدة زين العابدين (مناقشًا خارجيًا)،

الدكتورة أماني لا تسعها الفرحة بهذه الدرجة، وقد تلقت تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء.

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