تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد نائب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين العقيد إبراهيم بن عبدالله الطريقي، اليوم (الثلاثاء)، حفل تكريم متقاعدي الإدارة العامة للمجاهدين، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.ونقل العقيد الطريقي تحيات وزير الداخلية وتقديره لمنسوبي الإدارة ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء مختلف المهمات والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم، خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.وأكد أن هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسيرة امتدت عقوداً من الزمن، حافلة بالتميز والعطاء، كان لها بالغ الأثر في بناء الوطن نحو مستقبل واعد في ظل القيادة الحكيمة.