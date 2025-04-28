استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الإثنين)، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد سعود بن عايض العتيبي بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.وهنأ الأمير محمد بن ناصر العميد العتيبي بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته الجديدة، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به قوات أمن المنشآت في حماية المرافق الحيوية، ودعم منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة.من جانبه، أعرب قائد قوة أمن المنشآت عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة.