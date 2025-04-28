انتقل إلى رحمة الله تعالى، عبدالله بن سعيد المطوع الغامدي أمس الأول (السبت)، وصُلي عليه في جامع القريقري، وووري جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية بجدة.الفقيد والد مدير غرفة الأخبار السابق في صحيفة «الحياة»، المسؤول عن العلاقات الإعلامية في الشركة السعودية للكهرباء الزميل فهد الغامدي.ويُتقبل العزاء في ساحة مسجد نور الإيمان، بالقرب من منزل الفقيد الكائن بحي البوادي في جدة.