آل جرمي يتلقون التعازي في الشهيد إبراهيم الناس الاحد 27 أبريل 2025 18:25 عبده علواني (جازان) alwani20088@ WhatsApp Image 2025-04-27 at 4.37.57 PM تابعوا عكاظ على WhatsApp Image 2025-04-27 at 4.37.57 PM تابعوا عكاظ على -A +A عبده علواني (جازان) alwani20088@ تلقى آل جرمي مجارشة التعازي في شهيد الواجب إبراهيم علي جرمي مجرشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن، وتمت الصلاة عليه في جامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة بجازان، ودفن في مقبرة الحصمة.أخبار ذات صلة متوسطة الأمير فيصل بن فهد تشارك في مبادرة «امش 30»آل جرمي يتلقون التعازي في الشهيد إبراهيم