آل جرمي يتلقون التعازي في الشهيد إبراهيم

تلقى آل جرمي مجارشة التعازي في شهيد الواجب إبراهيم علي جرمي مجرشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن، وتمت الصلاة عليه في جامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة بجازان، ودفن في مقبرة الحصمة.