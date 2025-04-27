شاركت مدرسة الأمير فيصل بن فهد المتوسطة، ممثلة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، في حملة ⁧‫«امش 30»‬⁩، التي انطلقت عصر أمس (السبت)، في ممشى الواجهة البحرية «ساحة اللؤلؤ»، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والمدنية.الفعالية التي تضمنت حملة «امش 30»، احتضنت أيضاً أجنحة للجهات المشاركة؛ بهدف نشر ثقافة تعزيز اللياقة البدنية ودعم صحة المجتمع، إذ إن جناح المدرسة في الفعالية تضمن أعمالاً فنية تشكيلية للطلاب ونشرات تثقيفية وعروضاً مرئية ولوحة للتوقيع بالمحافظة على الصحة من خلال المشي اليومي، وتوزيع ملابس رياضية تشجيعاً للمشاركين، إضافة إلى لوحة تشكيلية لشعار «جدة مدينة صحية»، ولوحة تشكيلية لمبادرات المدرسة الصحية مثل «إطالة العمر الصحي»، و«الاستدامة الصحية»، و«التغذية المدرسية»، والمبادرة الوزارية الإرشادية المطبقة بالمدرسة «عشها بأمان».