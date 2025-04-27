انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب مصطفى عمر عصر من منسوبي بترو رابغ، إثر حادثة مرورية عن عمر 37 عاماً. وصُلي عليه في مسجد الفيصلية (المرواني) عقب صلاة العشاء أمس (السبت)، ودفن بمقبرة الفيصلية قي جدة.والفقيد شقيق كل من: علاء، وإبراهيم وأيمن عصر.ويتقبل العزاء، يومي الأحد والإثنين، في حديقة مسجد الرضا بحي الصفا للرجال، وللنساء في منزله مقابل المسجد بجدة.