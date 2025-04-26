انتقل إلى رحمة الله المؤرخ المُحدّث عبدالعزيز بن عبدالله سعيد الزهراني، وصُلّي عليه ظهر اليوم في المسجد الحرام، ودُفن في مقابر شهداء الحرم في الشرائع.

عُرِف الفقيد بالفقه وعلم اللغة، واشتهر برواية الحديث بالسند المتصل، وتعلّم على يديه كثير من طلبة العلم ممن أجازهم، وكان حافظاً للسير والتراجم، ومن أعلام كتابة التاريخ.

له من المؤلفات: (معجم رواة الحديث الأماجد من علماء زهران وغامد) طبع في 15 مجلداً، وفيه نوادر كتب تراجم رجال الحديث على القبائل وأحوال الرواة ثقة وضعفاً وبلغ عدد الأحاديث التي أوردها أكثر من 12 ألف حديث، وله (خواطر إسلامية) و(صور من سيرة شباب الرعيل الأول) وكتاب (الدفاع عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه).