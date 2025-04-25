انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعاد بنت عبدالله الأسمري، وسيصلى عليها غداً (السبت)، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض، وسيوارى جثمانها في مقبرة النسيم البوابة الشمالية.والفقيدة زوجة المستشار الشرعي السابق في وزارة الداخلية عبدالعزيز بن صالح العرفج (رحمهما الله)، ووالدة عبدالله، وفيصل، و المستشار الإعلامي محمد، وعمر، وطلال وشقيقاتهم.والعزاء في المسجد والمقبرة بالرياض.