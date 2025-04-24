احتفل خالد عبدالرحمن سليمان آل الشيخ بزواج نجله بدر من ابنة خليل عبدالعزيز عبدالله القاسم، في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأمراء ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.