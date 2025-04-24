(تصوير: مديني عسيري)
(تصوير: مديني عسيري)
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أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@
احتفل خالد عبدالرحمن سليمان آل الشيخ بزواج نجله بدر من ابنة خليل عبدالعزيز عبدالله القاسم، في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأمراء ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.

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