آل الشيخ والقاسم يحتفلان بزواج بدر الناس الخميس 24 أبريل 2025 00:04 أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ (تصوير: مديني عسيري) تابعوا عكاظ على (تصوير: مديني عسيري) تابعوا عكاظ على -A +A أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ احتفل خالد عبدالرحمن سليمان آل الشيخ بزواج نجله بدر من ابنة خليل عبدالعزيز عبدالله القاسم، في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأمراء ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.أخبار ذات صلة أسرة علي تستقبل المواسين في فقيدهاالغامدي يحتفل بعقد قران سارا وأحمد