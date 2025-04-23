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«عكاظ» (الرياض)
أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على عالية بنت بدر بن شقير الدويش (رحمها الله)، وذلك بجامع الملك خالد في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة، قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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