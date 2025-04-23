قدّم أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، العزاء والمواساة في وفاة رجل الأعمال محمد بن عصيد الشراري، وذلك في مقر العزاء بمدينة سكاكا. وكان في استقباله عند وصوله إلى مقر العزاء ذوو الفقيد.وخلال الزيارة، عبّر الأمير فيصل بن نواف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما قدّم نائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة محمد الشراري خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء بمدينة سكاكا.