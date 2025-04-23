سلّم أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمكتبه اليوم (الأربعاء)، الشاب سالم بن حسن الصيعري، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ لتبرعه لوالده بكليته.وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالموقف الإنساني للصيعري، مؤكداً أن ما قام به هو ما حثّ عليه ديننا الحنيف في بر الوالدين، مشيراً إلى أن هذا العمل ليس مستغرباً على أبناء المجتمع في المملكة المتميز بترابطه الأسري والاجتماعي في ظل القيادة.من جهته، قدّم والد الصيعري، شكره للقيادة، ولأمير منطقة نجران، على حرصهم ودعمهم للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً أن منح ابنه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يعد وسام فخر له ولأسرته.