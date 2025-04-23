استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، يرافقه الدكتور مانع بن محمد القحطاني، الفائز بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، عن اختراع «تصميم وتحضير مادة مركبة مدعمة بجسيمات نانوية لتحسين الخواص الميكانيكية لتركيبات الأسنان المؤقتة»، والدكتورة لبنى بنت عبدالعزيز الحربي، الفائزة بالميدالية البرونزية، بذات المعرض عن اختراعها «نموذج للكشف عن التزييف الصوتي العميق باستخدام تقنيات ديناميكية مبتكرة».مقدماً التهنئة للجامعة وللفائزين، على هذا الإنجاز الذي يعد مفخرة لتبوك ولعموم الوطن، ومنوهاً بالدعم الكبير الذي توليه القيادة للبحث العلمي والابتكار، من خلال تشجيع المخترعين والمبتكرين، وتوفير البيئة الملائمة، والمراكز البحثية المتطورة في عموم الجامعات بالمملكة، بهدف الوصول إلى التميز والريادة والمنافسة العالمية.وفي السياق ذاته قدم أمير تبوك التهنئة للطلاب: بيادر عوض العطوي، ومزون دغش البلوي، وعبدالله أحمد الحجيلي، وعبدالرحمن عمر الفاخري؛ لحصولهم على الدرجات العليا في اختبار هيئة التخصصات الصحية على مستوى المملكة، وقال الأمير فهد بن سلطان في حديثه لهم: «شرفتمونا اليوم وشرفتم بلدكم بالتفوق والنجاح، وأنتم كسعوديين وسعوديات ولله الحمد عندما تشاركون في أي محفل تحصلون على أعلى الجوائز»، مثنياً سموه على جهود وتميز مخرجات جامعة تبوك في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.