شهد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، احتفال السفارة الأمريكية في الرياض بمناسبة مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، والذي أُقيم في 22 أبريل بمقر السفارة تحت شعار «أمريكا الجميلة»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والأكاديميين، والشخصيات الثقافية.

ورحبت القائمة بأعمال البعثة الأمريكية في المملكة أليسون ديلوورث بنائب أمير الرياض وبمئات الضيوف البارزين، في أمسية جسدت عمق الصداقة المتينة بين الولايات المتحدة والمملكة. وفي كلمتها خلال الحفل، شددت ديلوورث على أهمية المناسبة، مشيدة بجمال الطبيعة في كلا البلدين، والمصالح المشتركة، وروابط الصداقة المتنامية بين شعبي البلدين. وقالت: «يشرفني أن أرحب بكم جميعاً الليلة في مقر السفارة للاحتفال بعيد ميلاد أمريكا الـ249. وعلى الرغم من أن يوم الاستقلال يُحتفل به رسمياً في الرابع من يوليو، إلا أننا هنا في الرياض نجتمع في فصل الربيع لنستمتع بأمسيات جميلة كهذه ونحتفي بجمالٍ يفخر به بلدانا». وانطلاقاً من تجاربها في أنحاء المملكة، عبّرت ديلوورث عن إعجابها بجمال الطبيعة المتنوعة في السعودية وكرم الضيافة الذي يتميز به الشعب السعودي. وقالت: «من مياه البحر الأحمر الفيروزية إلى ورود الطائف وجبال أبها الخضراء، فإن جمال المملكة لا يُنسى، وما يجعل هذه الأماكن مميزة حقاً هو كرم الشعب السعودي».

كما أشارت إلى الروابط الثقافية والشخصية العميقة التي تجمع بين البلدين، قائلة: «كثيراً ما ألتقي بسعوديين يستذكرون بمحبة أوقاتهم في الولايات المتحدة، من التنزه في متنزه يلوستون الوطني، إلى ركوب الأمواج في كاليفورنيا، والاستمتاع بجمال أفق مدينة شيكاغو. هذه التجارب هي دليل على قوة الروابط بين شعبينا». وشهدت الأمسية أيضًا احتفالًا بمجالات التعاون المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك التجارة والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي والترفيه والفضاء. وقالت ديلوورث: «معاً، نبني مستقبلاً من الازدهار المشترك. وأتوقع أن نرى قريباً المزيد من رواد الفضاء الأمريكيين والسعوديين الشجعان والموهوبين ينظرون إلى أمريكا الجميلة من الفضاء الخارجي». وتضمّن الحفل تصاميم مستوحاة من المناظر الطبيعية الأمريكية الشهيرة، بالإضافة إلى أطعمة وألحان وعروض تُبرز تنوّع الثقافة الأمريكية وعمق الطموحات المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث كان الاحتفال بمثابة تذكير بالصداقة الراسخة بين البلدين ورؤيتهما المشتركة لمستقبل مزدهر.