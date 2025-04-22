قلد المشرف العام على فريق كشافة شباب مكة المكرمة الإعلامي عثمان خليفة مدني أمين العاصمة المقدسة مساعد عبدالعزيز الداود، الوشاح الجديد للفريق، وذلك خلال حفل المعايدة الذي نظمه فرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، ودشّن الداود في هذه المناسبة المنديل الجديد للفريق، وقلده للكشاف عبدالإله عبدالحميد آدم نائب عريف فرقة المتقدم، المنديل الجديد يجسّد النهضة الحضارية التي يعيشها هذا الوطن.

وأثنى الداود على الجهود التي يقوم بها فريق كشافة شباب مكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وخدمة المجتمع المكي، والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية.