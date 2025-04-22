استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، المواطن ناصر بن محمد العسيري والذي تنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى.

وثمّن أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن العسيري من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

وقال أمير منطقة تبوك في حديثه للمواطن العسيري: «‏أهنئك على العمل النبيل الذي قمت به من تنازل لوجه الله تعالى وهذا شي تفتخر فيه و نحن فخورون به وأنت خير مثال للمواطن السعودي».

ونقل أمير منطقة تبوك اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للمواطن ناصر العسيري وأسرته على هذا العمل النبيل.

من جانبه أعرب المواطن ناصر العسيري عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة باستقباله وشكره على تنازله لوجه الله تعالى، مثمناً اهتمام أمير تبوك المستمر بأهالي المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الكريم.