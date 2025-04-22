استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير سجن المحافظة السابق العقيد سعد بن سعيد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله، ومدير سجن المحافظة المكلف العقيد عيد بن شامان الرمالي.وقدم المحافظ شكره لمدير سجن الخرج السابق العقيد سعد بن سعيد الشهراني على جهوده خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة.