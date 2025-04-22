فجع الوسط التعليمي والتربوي بمنطقة حائل بوفاة المعلم والمربي عبدالله بن فاضل التومي الشمري، أحد أبرز معلمي المنطقة، عن عمر يناهز 53 عاماً.وعمل الفقيد سنوات طويلة في مجال التعليم، إذ كان معلماً، ثم مديراً لثانوية ومتوسطة الجديدة في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لأكثر من 25 عاماً، ثم انتقل إلى تعليم منطقه حائل ليكمل مسيرته التعليمة في إحدى الثانويات معلماً، عُرف بتفانيه في خدمة التعليم وإخلاصه في تربية الأجيال، مما جعله يحظى باحترام وتقدير الجميع.كما ساهم في تطوير العملية التعليمية وترك أثراً كبيراً في نفوس طلابه.نعاه الأهل والأصدقاء عبر منصة إكس، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان المربي الفاضل، ومؤكدين دوره الكبير في خدمة التعليم والمجتمع. وصفه البعض بأنه مربٍ قدير وشخصية فاضلة، مما يعكس الاحترام والتقدير اللذين حظي بهما خلال حياته. وسيظل خالداً في ذاكرة حائل ومنطقة الحدود الشمالية.وكان الفقيد نموذجاً للمعلم المخلص الذي جمع بين العلم والأخلاق، مؤثراً في أجيال عديدة بتواضعه وحكمته، وستبقى ذكراه محفورة في قلوب طلابه وزملائه وكل من عرفه.