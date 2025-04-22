أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، فعاليات أسبوع البيئة 2025، تحت شعار «بيئتنا كنز»، وذلك خلال احتفالية في أبها، تم خلالها استعراض عدد من العروض المرئية التي تبين مدى التنوع البيئي والإحيائي الفردي الذي تكتنزه المملكة. واستمع الحضور لعدد من الأوراق العلمية المقدمة من المتخصصين بجامعة الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث البيئية والسياحية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وستشهد فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة لهذا العام، تنوعاً كبيراً تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتغطي كافة بيئات المنطقة، ومن ذلك الأنشطة التوعوية، وورش العمل، وحملات التشجير والتنظيف، إلى جانب البرامج التطوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وتُعد فعالية «أسبوع البيئة»، مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الاستدامة، والتأكيد على أهمية الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً، يُسهم في استمرارية الحياة في الحاضر والمستقبل.