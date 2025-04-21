ودّعت ميادين الفروسية اليوم (الإثنين) المدرب مطلق بن مشرف بن شنان القحطاني، مدير إسطبلات البويبية والخالدية، وستقام الصلاة على الفقيد غداً (الثلاثاء) بعد صلاة العصر بجامع الملك خالد في أم الحمام، والدفن في مقبرة عرقة.

والفقيد أحد أعمدة رياضة الفروسية، وكان مثالاً للإخلاص والشغف والتميز، وترك بصمة لا تنسى في ميادين السباقات، وكان رمزاً للفخر والوفاء لتراث الخيل العربي.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).