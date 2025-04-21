أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية الحملة المشتركة الثانية لمعالجة التشوه البصري، التي تهدف إلى إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخدمية.وتستهدف الحملة إزالة أكثر من 160 ألف مترٍ مكعبٍ من المخلفات في خمسة مواقع حيوية داخل مدينة عرعر، بمشاركة أكثر من 40 آلية ومعدة ثقيلة، في إطار تنسيق مشترك بين الجهات المعنية.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود المستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري، والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية والمشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.