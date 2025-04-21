يرقد الكاتب والإعلامي المعروف علي بن عبده الجبيلي حالياً في قسم «العناية المركزة» بأحد المستشفيات الخاصة بجازان حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية المكثفة تحت إشراف فريق طبي متخصص يتابع حالته الصحية عن كثب، لضمان استقرارها وتحسّنها.

ويُعدّ الجبيلي من الشخصيات الإعلامية البارزة في منطقة جازان خصوصاً وعلى مستوى الوطن عموماً، وقد اشتُهر بكتاباته التحليلية ومقالاته الفكرية التي تناولت قضايا اجتماعية وثقافية ووطنية بأسلوب واضح ومؤثر خلال مسيرته المهنية الطويلة، كما ساهم في تعزيز الحوار الثقافي وإثراء الساحة الإعلامية، ما جعله رمزاً للكلمة المسؤولة وصوتاً محترماً في الأوساط الإعلامية.

وأثار خبر دخول الجبيلي «العناية المركزة» حالة من الحزن والقلق في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، وسط دعوات صادقة بالشفاء العاجل من زملاء المهنة والكتّاب والمحبين الذين عبّروا عن تقديرهم لإسهاماته الوطنية والثقافية المتميزة.

ورفع الجبيلي وأسرته الشكر والتقدير لكل من تواصل وسأل عن حالته الصحية، موجهين شكرهم الخاص للفريق الطبي المشرف على علاجه لجهودهم المتميزة.

وتتقدّم أسرة صحيفة «عكاظ» بالدعاء للإعلامي علي بن عبده الجبيلي بالشفاء العاجل، سائلين الله عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعيده إلى أسرته ومحبيه سالماً.