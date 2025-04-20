انتقل إلى رحمة الله تعالى أصيل نجل الفنان عماد اليوسف، أمس (السبت)، ودفن في مقبرة الفيصلية عقب الصلاة عليه.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية بجوار مسجد العمودي بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.