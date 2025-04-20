برعاية أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، دشّن وكيل الإمارة عبدالمحسن بن نايف بن حميد، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا كنز»؛ لتعزيز الوعي البيئي والمعرفة بالقضايا البيئية لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن بن محمد السيد.وقدّم المهندس السيد موجزًا عن الحملات التشجيرية السابقة في المنطقة، التي أسهمت بغرس (5,1) مليون شتلة من النباتات المحلية المحققة للاستدامة البيئية، والترشيد في استهلاك المياه، مساهمةً بذلك في زيادة المساحات الخضراء، وتنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.وينظّم فرع الوزارة على مدار سبعة أيام عددًا من الفعاليات والبرامج ومبادرات التشجير المصاحبة، في المدارس والمتنزهات والمجمعات التجارية، بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى تنظيم مسيرة في حديقة الملك فهد؛ لتعزيز حس المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة، والموارد الطبيعية، تحقيقًا للاستدامة البيئية.ويأتي الاحتفاء بأسبوع البيئة فعالية وطنية؛ تهدف إلى نشر الثقافة البيئية المجتمعية، وتعزيز جوانب الاستدامة البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مع المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه، إلى جانب تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البيئية، وتعزيز دورهم قادة للمستقبل.