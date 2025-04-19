قدّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأسرة الفايز في وفاة وزير الخدمة المدنية السابق محمد بن علي الفايز (رحمه الله).جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بأبناء الفقيد، أعرب خلاله عن تعازيه للأسرة، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهتهم، أعرب أبناء وإخوة الفقيد عن شكرهم لنائب أمير حائل على مشاعره الصادقة وحرصه على تقديم واجب العزاء الذي خفف مصابهم الجلل، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته، وأن يكتب له الأجر والثواب، وأن يسكن الفقيد الفردوس الأعلى من الجنة.