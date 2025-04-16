نفذت مدرسة الأمير فيصل بن فهد المتوسطة عدداً من الأنشطة التعليمية والتربوية المبتكرة ضمن مبادرة «امش 30». واشتملت الأنشطة على مسيرة صحية للطلاب، وإقامة معرض مفتوح للتوعية بأهمية المشي على كورنيش جدة لتعزيز ثقافة المشي وإشراك زوار الكورنيش في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المدرسة، إضافة إلى عدد من المحاضرات والنشرات التوعوية والمقاطع المرئية والحصص الصفية والمسابقات والحائط الإلكتروني التي قدمت بالتعاون مع شركاء المدرسة وأولياء الأمور من أجل تعزيز أهداف المبادرة.وأكد الموجه الصحي بالمدرسة طلال الغامدي أن الأنشطة والفعاليات التي تنفذ تأتي ضمن جهود الصحة المدرسية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحفيز الطلاب وأفراد المجتمع على تبنِّي المشْي عادةً يوميةً.مشيراً إلى أن مبادرة «امش 30»، المنبثقة عن مبادرة «عِشْ بصحة»، تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمشي 150 دقيقة أسبوعيّاً كجزء من نمط الحياة اليومي، مما يسهم في تعزيز الصحة الوقائية، ورفع متوسط العمر المتوقع للطلاب خصوصاً وللعامة عموماً.مؤكداً أن تفعيل هذه المبادرة بالشراكة مع شركاء المدرسة وأولياء الأمور تعكس التزام المدرسة بدعم أنماط الحياة الصحية، وتحفيز الطلاب وأفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني من منطلق مسؤولية المجتمع التي تقوم بها المدرسة.من جهته، أكد منسق الأنشطة رائد النشاط بالمدرسة علي القرني أن الهدف من خروج الأنشطة والفعاليات خارج أسوار المدرسة هو فتح المجال للمجتمع لمشاركة المدرسة برامج مسؤوليتها المجتمعية، وقال: المعرض التوعوي الذي أقيم على كورنيش جدة تضمن أعمالاً للطلاب حول مبادرة أمش 30، إضافة إلى لوحة لأخذ توقيعات الزوار على الالتزام بالمشي اليومي بغرض الوصول لأطول لوحة لتعزيز الصحة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وبين عضو الفريق الصحي بالمدرسة الطالب فراس الصايغ أن المدرسة تواصل تطوير حلول مبتكرة؛ لدعم تبنِّي أنماط حياة صحية ومستدامة، بما يسهم في خفض معدلات الأمراض المزمنة، ورفع جودة الحياة لدى الطلاب، وقال: مشروع المدرسة هذا العام، الذي دشنه مساعد مدير التعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني يحمل شعار «الاستدامة الصحية».ولفت الصايغ إلى أن المدرسة تسعى إلى تعزيز ثقافة المشي وسيلةً فعالةً للوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين الصحة النفسية والجسدية عبر استدامة الفعالية الصحية لتعزيز الصحة العامة.وأشار الصايغ إلى أن الأنشطة التي استمرت خمسة أيام أسهمت في تحفيز مختلف الفئات العمْرية على المشاركة الفاعلة، ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني لتعزيز الصحة.ومن جهته، بيّن وكيل الشؤون المدرسية المشرف على الأنشطة والفعاليات بندر الغامدي أن أنشطة وفعاليات المبادرة تهدف إلى تعويد الطلاب وأفراد المجتمع على المشي نصف ساعة يومياً على الأقل؛ لضمان أن يحرق جسمه ما بين 150 -200 سعرة حرارية، مبيناً أن الصحة المدرسية بإدارة التعليم بمحافظة جدة متابعة لكافة الأنشطة والفعاليات وحريصة أن تحقق هذه الممارسات الصحية الهدف منها؛ لضمان صحة مستدامة للطلاب.