كرّم أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، عدداً من المتقاعدين من منسوبي إمارة المنطقة، بحضور وكيل الإمارة عبدالمحسن بن نايف بن حميد.وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن تكريم المتقاعدين هو تقدير مستحق لرجال أدّوا الأمانة وشاركوا في مسيرة البناء والتنمية، وأن الوفاء لهم يُجسّد جزءاً من ثقافة هذا الوطن المعطاء، الذي يثمّن كل جهد ويحتفي بكل مخلص.كما أشاد أمير المدينة المنورة بما قدمه المتقاعدون من جهود مخلصة وعطاءات مثمرة في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن مرحلة التقاعد تمثل بداية جديدة مليئة بالفرص، يمكن من خلالها توظيف الخبرات المتراكمة في خدمة المجتمع.من جانبهم، عبّر المتقاعدون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمير المدينة المنورة على هذه اللفته الكريمة، مؤكدين أن توجيهاته كانت دوماً نبراساً لهم خلال مسيرتهم العملية، وأن هذا التكريم يُعد لفتة وفاء وتقدير تُعزّز في نفوسهم روح العطاء.