احتفل محمد بن كريم العبدالكريم بزواج نجله الدكتور طلال من ابنة سليم بخيت، في إحدى قاعات الأفراح الكبرى في الرياض، بحضور الأقارب والأصدقاء.وتخللت الحفل الألعاب الشعبية؛ السامري والخبيتي والعرضة السعودية.وعبّر العريس عن فرحته الغامرة بدخول القفص الذهبي وتوديع حياة العزوبية، داعياً الله عز وجلّ أن يوفقه وزوجته لبناء عش الزوجية المترابط المتماسك، وإنجاب الذرية الصّالحة.