دشن رئيس مركز البرزة منصور بن ماجد بن شويل مبادرات «أيادي الخير» لدعم الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة بجمعية أيادي الخير بالبرزة.

واطلع بن شويل خلال زيارته على برامج وأنشطة الجمعية، وخططها التشغيلية، والمبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأشد احتياجا في المجتمع، قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية أمين بن صالح الشيخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق الجمعية،

كما أطلق رئيس مركز البرزة عددا من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، منها مبادرة «مُلهم» التعليمية لدعم الطلاب الأيتام وتحفيزهم على التفوق الدراسي، ومبادرة «وقار» لدعم مرضى كبار السن، ومبادرة «قادرون» لدعم ذوي الإعاقة».

وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس مجلس الإدارة أمين الشيخ درعاً تذكارية لرئيس المركز منصور بن ماجد بن شويل، تقديراً لزيارته وحرصه على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخيرية، بما يسهم في تنمية المجتمع.