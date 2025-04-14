زار أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس (الأحد)، محمد بن طراد الشعلان، ومنصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية، وعضو مجلس منطقة تبوك سابقاً عبدالعزيز بن عناد الغريض، في منازلهم بمدينة تبوك؛ للاطمئنان على صحتهم، إثر عارض صحي ألم بهم، سائلاً المولى القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.من جهتهم، أعرب «الشعلان» و«بن حرب» و«الغريض» عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.