تعرض القاص جبير المليحان لطارئ صحي أدخله العناية المركزة في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

ويعد المليحان من رواد كتابة القصة القصيرة في المملكة، وسبق أن ترأس نادي المنطقة الشرقية الأدبي، وأسس (شبكة القصة العربية) عام 2000، وصدرت له العديد من المجموعات القصصية من بينها: (الوجه الذي من ماء)، ورواية (أبناء الأدهم). حصل على جائزة أبها لعام 1431 - 1432هـ (2011) في مجال القصة القصيرة عن مجموعته القصصية (قصص صغيرة). وكرمه نادي الأحساء الأدبي تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للقصة عام 2015، وأقيمت أمسية حول تجربته الإبداعية بعنوان (القصة في المملكة ريادة وإبداع). واحتفى نادي الرياض الأدبي بتجربته في الدورة السادسة لملتقى النقد الأدبي عام 2016. كما نال جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب فرع الرواية عن روايته (أبناء الأدهم) عام 2017. وتم تكريمه في بيت السرد للقصة بالدمام.