كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر».وأوضح المشرف العام على المبادرة سعود الشعيبي أن إطلاق المبادرة يأتي استمرارًا للدور التاريخي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن بتقديم خدمات ذات جودة عالية، حيث بلغ إجمالي عدد ضيوف الرحمن المستفيدين (9886) حاجًا وحاجة، قام بخدمتهم (3600) متطوع ومتطوعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثلت في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن عبر منافذ المنطقة الشرقية.