انتقل إلى رحمة الله تعالى التربوي محمد بن صالح المذّي في قرية الراعب بمنطقة الباحة، وسيصلى عليه عصر اليوم (الإثنين) في جامع عثمان بن عفان على طريق بلجرشي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القرية.والفقيد من المُربين الأوائل في منطقة الباحة، إذ أمضى في حقل التعليم 40 عاماً، وله إسهامات في عمل الخير، وإصلاح ذات البين. وهو شقيق عبدالرزاق. ووالد كل من: صالح، ‬وعبدالرزاق، وأحمد، وعبدالوهاب، وتركي.ويتقبل العزاء في منزل الفقيد في الراعب بالباحة.