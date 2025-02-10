قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأُسر المايز والتميمي والجميلي، في وفاة فقيدتهم نورة علي المايز (رحمها الله).جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أخ الفقيدة اللواء متقاعد عبدالله المايز، وابنَي الفقيدة هشام التميمي وعبدالله الجميلي، وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.