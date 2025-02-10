انتقل إلى رحمة الله تعالى، عميد أسرة آل مفتي السفير عزّت كامل صالح مفتي، الذي وافته المنيّة فجر أمس (الأحد)، وصُلي عليه في المسجد الحرام، ودُفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد زوج مقبولة محمد عبد الرحمن مؤمنة، ووالد كل من خالد وكامل وهالة ونهلة وخلود ورانية.ويُتقبل العزاء للرجال في منزل الأسرة الكائن بحي الأندلس بجوار جامع الأمير تركي، وللنساء بمنزل الفقيد بحي الحمراء في جدة.