استقبل آل خنكار التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة عميد أسرتهم إبراهيم عبدالمجيد خنكار، الذي وافته المنية أمس الأول (السبت)، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد شقيق زهية، وسميرة، ومريم، وموسى. ووالد كل من: حنان، والمهندس عمر، والبروفيسور حسام، والكابتن حازم، والمهندس عبدالمجيد، والمهندس حاتم، وحنين، وأحمد.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخيالية بجوار مسجد العمودي بجدة.